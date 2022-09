SR-ul s-a impus in "derby de Tara Barsei"

SR Brasov (foto sus) a castigat meciul din deplasare, de la Rasnov, din etapa cu numarul cinci a Ligii a a 3-a, scor 2-1 (1-1) cu Olimpic Cetate. Pe stadionul de pe Valea Cetatii, Carlo Danciu a deschis scorul (11), iar Druga a egalat, din penalty, cu doar trei minute inaintea pauzei. Acelasi Druga a trimis, insa, mingea in propria poarta, in minutul 77, astfel ca punctele au fost castigate de trupa lui Florin Dirvareanu si Laurian Paun.SR-ul a urcat pe locul sase, cu sase puncte, in timp ce ... citeste toata stirea