SR-ul s-a salvat!

SR Brasov s-a impus in ultima etapa din playout-ul Ligii a 3-a, scor 2-0, in fata echipei secunde a lui FC Hermannstadt. Cu acest succes, "galben-negri" si-au depasit in clasament adversara din acest meci si au reusit sa se salveze de la retrogradare. Pentru echipa pregatita in acest final de campionat de Ioan Naghi, Robert Elek si Cenk Firat au marcat portarul Cauca, din lovitura libera si Andras Godri.Tot in ultima etapa din playout-ul Seriei a 5-a, ACS Kids Tampa Brasov a pierdut, cu 2-1,