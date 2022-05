SR-ul, victorie cu Blejoi in intermediara

SR Brasov a trecut cu 2-1 (2-0) de CS Blejoi, in etapa a sasea, prima din retur, in playout-ul Ligii a 3-a. Linguraru (21) si Stoian (39) au marcat pentru trupa lui Sorin Coraiu, in timp ce fostul dinamovist Ionut Serban a redus din diferenta pentru prahoveni (71).In celelalte doua jocuri din playout-ul C5, ambele disputate marti, Kids Tampa Brasov a trecut de KSE Targu Secuiesc, iar CSO Plopeni si FC Hermannstadt 2 au remizat (0-0).In clasament, CS Blejoi conduce cu 32 de puncte, fiind ... citeste toata stirea