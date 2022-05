Stanciu a ales banii in detrimental performantei si a pierdut nationala

Nicolae Stanciu - foto - (28 de ani) a plecat de la Slavia Praga la inceputul acestui an si a semnat cu formatia chineza Wuhan Three Towns, iar acest lucru a facut ca fotbalistul sa rateze convocarea la amicalele cu Grecia si Israel. Fostul atacant roman a evoluat in Asia in perioada februarie - septembrie 2013, la formatia SD Luneng, si a povestit ce a insemnat pentru cariera sa transferul in China. Marius Niculae a vorbit mai apoi si despre situatia lui Nicolae Stanciu, care traverseaza o ... citeste toata stirea