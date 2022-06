Stanciu a dat drumul la masina de goluri si in China

Nicolae Stanciu (foto) a marcat primele sale doua goluri in China, la cea de-a doua aparitie pentru Wuhan Three Towns. Mijlocasul roman a deschis scorul dupa numai 11 minute, in duelul cu Guangzhou FC. Nicolae Stanciu a reusit sa inscrie primul sau gol in tricoul celor de la Wuhan Three Towns, in etapa a doua din campionatul Chinei.Stanciu a avut nevoie numai de doua meciuri pentru a sparge "gheata" la noua sa echipa echipa, din prima liga din China. Mijlocasul de 29 de ani a reusit o ... citeste toata stirea