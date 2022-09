Stanciu s-a declarat pregatit sa-si asume rolul de lider la echipa nationala

Finlanda - Romania, partida din grupele Ligii Natiunilor, de vineri, de la 21:45, in exclusivitatea pe Antena 1. Nicolae Stanciu a revenit la echipa nationala, dupa ce la meciurile din luna iunie nu a fost convocat. Acesta va fi unul dintre liderii grupului pentru meciurile din aceasta luna, cu Finlanda si Bosnia, in lipsa capitanului Vlad Chriches, care s-a accidentat duminica.Nicolae Stanciu regreta faptul ca Vlad Chiriches nu va mai putea evolua la echipa nationala, in aceasta campanie. ... citeste toata stirea