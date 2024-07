Stanciu: "Sunt mandru de colegii mei, de toti cei din jurul nationalei!"

Capitanul nationalei de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu (foro stanga), a afirmat, marti, la finalul partidei cu Olanda, pierduta cu scorul de 0-3, ca este mandru de toti colegii sai pentru prestatia de la EURO 2024."E greu, toata lumea isi dorea sa ajungem mai departe, sa ne continuam drumul, sa ajungem in sferturi. Multe nu cred ca ar fi de zis, cred ca am inceput bine primele 15-20 de minute, dupa care a picat acel gol si in mare ei au controlat jocul. Iar ultimele doua goluri au venit ... citește toată știrea