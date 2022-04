Stanciu, tinut departe de nationala de situatia Covid-19 din China

Nicusor Stanciu - foto - (28 de ani) a plecat de la Slavia Praga la inceputul acestui an si a semnat cu formatia chineza Wuhan Three Towns, iar acest lucru a facut ca fotbalistul sa rateze convocarea la amicalele cu Grecia si Israel.Lipsa lui Stanciu s-a simtit la nationala Romaniei, unde Edi Iordanescu il asteapta cu bratele deschise."Am discutat cu el. Are o situatie inedita. Are sotia in Romania si e insarcinata, va naste undeva in luna iunie. Din pacate ... citeste toata stirea