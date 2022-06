Stanciu trebuia sa stea in carantina, daca venea la nationala

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a transmis ce risca Nicolae Stanciu (foto) daca venea din China la echipa nationala. Mijlocasul nu a fost convocat de Edi Iordanescu pentru bataliile din UEFA Nations League. Consilierul presedintelui FRF a transmis ca Stanciu ar fi trebuit sa stea 21 de zile in carantina la intoarcere in China. Astfel, mijlocasul roman cotat la 5.5 milioane de euro ar fi avut probleme la Wuhan Three Towns, noua sa echipa. "Pana la convocarea la nationala, Stanciu ... citeste toata stirea