Starea psihica a Simonei e buna, eliminarea de la Madrid nu a afectat-o

Simona Halep (21 WTA) a fost invinsa de Ons Jabeur (10 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, scor 2-6, 3-6. Dupa primele evolutii remarcabile din capitala Spaniei, fostul lider mondial nu a avut replica in fata ultimei adversare. Simona a ratat astfel sansa de a juca a cincea finala a turneului de la Madrid, pe care a reusit sa il castige in doua randuri (2016 si 2017). La putina vreme dupa eliminarea de la Madrid, Simona Halep a postat un ... citeste toata stirea