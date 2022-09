Start, a treia incercare de a reveni in elita

Corona Brasov se afla in fata unei noi incercari, a treia in ultimii trei ani, de a reveni in elita handbalului feminin romanesc. Formatia "galben-albastre" face parte din Seria B a Diviziei A, fiind favorita clara la prima pozitie a clasamentului si joaca primul meci oficial din noul sezon in deplasare, sambata, de la ora 13.00, cu Stiinta Bacau.Meciul nu pare a fi unul care sa puna probleme echipei lui Alin Bondar, bacauancele fiind mai ... citeste toata stirea