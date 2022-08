Start in Liga de Tineret si Liga Elitelor: Kids Tampa, infrangeri la Cluj, victorie la Targu Mures

Echipele din Liga de Tineret si Ligile Elitelor U17 si U16 ale Kids Tampa au inceput sezonul cu o victorie si doua infrangeri. Primul meci oficial din campionatele de elita, editia 2022-2023, pentru "ursi", a avut loc la Targu Mures, sambata, acolo unde echipa U16 a intalnit formatia locala ACS 1898. Baietii lui Ovidiu Mihai s-au impus cu 1-0, prin golul marcat de Tronciu."O prima etapa in Liga Elitelor U16, in care am vrut sa incepem cu un rezultat pozitiv. Am jucat contra unei echipe care a ... citeste toata stirea