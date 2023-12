Nationala Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Serbiei, cu scorul de 37-28 (19-13), duminica seara, la Herning, in Grupa E. Tricolorele au controlat meciul de la un capat al altul obtinand o victorie clara, dupa ce in partida de debut au surclasat Chile cu 44-19. Ca si in prima partida, cea mai buna jucatoare a fost desemnata Eliza Buceschi. De asemenea, ... citeste toata stirea