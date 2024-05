Steaua Brasov, un nou nume pe harta sportului

Asociatia Club Sportiv Steaua Brasov este cel mai nou club sportiv din orasul de la poalele Tampei. Un club in care conteaza sportul, nu partea financiara. O entitate sportiva care readuce in prim plan scrima brasoveana, dar propune si ceva nou, pentathlonul modern, fiind singurul club din Transilvania ce are o astfel de disciplina in portofoliu. "Am infiintat Steaua Brasov din dorinta de a face sport de calitate. Simteam ca este nevoie de o astfel de decizie. Intr-o lume in care predomina ... citește toată știrea