Stefan Constantin e noul antrenor al lui CSM Fagaras

Echipa de handbal masculin a lui CSM Fagaras are un nou antrenor. Cu un bogat CV in handbalul romanesc, Constantin Stefan a acceptat provocarea de a prelua echipa intr-un moment dificil, dupa un sir de 9 infrangeri consecutive si pozitionarea pe ultimul loc in clasamentul Ligii Nationale, potrivit site-ului oficial al clubului. Numirea acestuia vine ca urmare a demiterii fostului antrenor, Octavian Hartoaga, dupa ce rezultatele echipei au fost sub asteptari.Pentru noul antrenor, misiunea la ... citește toată știrea