Stefan Grigorie, dupa succesul din Ghencea: "Nu e o surpriza jocul nostru bun!"

Seara perfecta pentru FC Brasov care, a invins, in deplasare, pe CSA Steaua (1-0). Victoria a fost cu atat mai frumoasa, cu cat a venit in urma unui eurogol marcat de atacantul Adi Chica-Rosa.A fost cea de-a 6-a victorie din acest sezon, iar cu punctele acumulate echipa Brasovului urca pe locul 8 in clasament, la doar doua lungimi de un loc care permite accederea in playoff.In prima repriza nu au fost foarte multe situatii de poarta, meciul s-a jucat mai mult la mijlocul terenului. Prima ... citeste toata stirea