Staff-ul sectiei de handbal a ACS Transilvania se mareste, Stefan Mihail Huta (foto), fost handbalist cu un istoric bogat in Liga Nationala si in strainatate alaturandu-se colectivului condus de Mariana Tirca. Ultima oara la Handball Endingen (Elvetia), Huta a evoluat in Liga Zimbrilor pentru echipe precum Minaur Baia Mare, HC Adrian Petrea Resita, Potaissa Turda, CSM Fagaras si CSM Bacau. Stefan imbraca acum treningul de antrenor si o va seconda pe Mariana Tirca pe banca echipelor de junioare ... citeste toata stirea