Jucatorul roman Stefan Radu a evoluat duminica in primul sau meci din acest sezon, in victoria obtinuta de Lazio pe propriul teren, scor 3-2 cu Cremonese. Romanul a fost aplaudat de suporteri la ultimul sau meci pe Olimpico. Lazio Roma s-a impus cu 3-2 in fata lui Cremonese, dupa un meci in care elevii lui Maurizio Sarri au avut ceva emotii. Lazialii au condus cu 2-0 la pauza, insa oaspetii - fara Chiriches, accidentat, au egalat in numai patru minute, dupa un gol al lui Galdames si un autogol ... citeste toata stirea