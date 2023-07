Unul dintre cei mai doriti jucatori din Superliga, Marius Stefanescu (foto), si-a prelungit contractul cu Sepsi OSK pana in vara anului 2026, scrie covasnamedia.ro.Marius Stefanescu a fost mai mereu printre remarcatii echipei, evolutiile sale din Superliga pentru Sepsi OSK propulsandu-l, inevitabil, si in echipa nationala. Ca si in cazul lui Nicolae Paun sau Andres Dumitrescu, interesul a fost si a ramas mare din partea cluburilor din Superliga, dar Marius Stefanescu a decis sa continue la ... citeste toata stirea