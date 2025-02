Stefania Balint de la ACS Luca va reprezenta Brasovul in finala Campionatului National de seniori si tineret

Atleta ACS Luca Brasov, Stefania Balint (foto), va participa la finalul acestei saptamani la Campionatul National de Atletism de seniori si tineret U23 in sala. Deja medaliata cu argint la Cupa Romaniei de seniori, desfasurata in urma cu mai putin de o luna, tot la Bucuresti, tanara sportiva spera ca si de aceasta data sa aiba un loc pe podium, de ce nu, pe prima treapta.Stefania va lua startul in probele de 200 si 400 de metri plat pentru care se pregateste intens in vederea realizarii ... citește toată știrea