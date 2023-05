"Am fost asigurati de faptul ca Peng Shuai - foto - este in siguranta si noi stim unde se afla ea", a spus Simon. WTA a suspendat turneele de tenis din China in anul 2021, dupa ingrijorarile legate de disparitia din viata publica a jucatoarei Peng Shuai. WTA a suspendat turneele de tenis din China in anul 2021, dupa ingrijorarile legate de ... citeste toata stirea