Succes concludent cu CS Valcea, Corona ramane pe doi in LNBM

Corona Brasov a obtinut un nou succes in Liga Nationala de Baschet Masculin, continuand sa ramana neinvinsa de sase etape si mentinandu-se pe pozitia a doua in clasament, scrie BaschetRo. Formatia lui Ionut Bascoveanu s-a impus cu 98-87 (29-19, 21-22, 20-25, 28-21) in fata celor de la CS Valcea, in etapa cu numarul sapte. ... citește toată știrea