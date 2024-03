Succes important in lupta pentru salvare

In runda cu numarul 20 din Liga Florilor, Corona Brasov a primit vizita formatiei CS Mioveni 2012. Trupa de sub Tampa s-a impus cu scorul de 35-29 (19-14), o victorie extrem de importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii. Brasovencele s-au aflat in permanenta la conducerea jocului, cele mai bune marcatoare fiind Gabriela Dumitrascu - 8 reusite, Laura ... citește toată știrea