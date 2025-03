Succes important la Cisnadie

Corona Brasov isi continua parcursul excelent in Liga Florilor. In etapa a 20-a, jucatoarele pregatite de Bogdan Burcea s-au impus, in deplasare, contra celor de la Magura Cisnadie, scor 24-21, noteaza Radio Romania Brasov.Brasovencele au controlat partida din judetul Sibiu, fiind conduse o singura data, in startul partidei. La pauza, Corona avea un ... citește toată știrea