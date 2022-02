Succes important la Constanta

CSM Corona Brasov a castigat cu 29-26 partida cu CSU Neptun Constanta. Desfasurata pe terenul echipei de la malul marii, partida a evoluat in prima faza in avantajul gazdelor, care conduceau la pauza cu 15-12. Corona a reusit apoi sa intoarca scorul si sa obtina o victorie fara dubii in fata trupei antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie."Felicitari intregii echipe! A fost un joc mult mai altfel si au reusit sa treaca peste tot, sa se adune, sa fie un grup si sa castige foarte clar acest ... citeste toata stirea