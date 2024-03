Succes important la Targu Mures

In Liga Nationala de Baschet Masculin, Corona Brasov a reusit, sambata, o victorie extrem de importanta pe terenul celor de la CSM Tg Mures, scor 88-81.Brasovenii au controlat prima parte a meciului si dupa 20 de minute aveau un avans de 19 puncte dupa un sfert doi excelent defensiv, in care au primit doar 9 puncte. Muresenii au revenit in meci in sfertul trei, dar ultimele 10 minute au fost echilibrate, brasovenii pastrand un ecart ... citește toată știrea