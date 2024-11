Succes lejer in campionat, repetitie pentru returul din Serbia

Corona Brasov s-a impus cu 3-0 (25-23, 25-16, 25-21), contra celor de la CS U Cluj, in etapa cu numarul 8 a Diviziei A1. Davide Kovac cu 12 puncte, respectiv Andrei Laza cu 9 au fost principalii marcatori ai campioanei.Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti 1-3, SCM Zalau - Dinamo Bucuresti 1-3, Stiinta Baia Mare - Unirea Dej 3-1 si Stiinta Bucuresti - SCM Universitatea Craiova s-au mai jucat in aceasta runda.Elevii lui Laurentiu Lica sunt pe primul loc in clasamentul intern, cu 18 puncte, la ... citește toată știrea