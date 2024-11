Succes lejer la Dej, inaintea derby-ului cu Arcada

Dupa succesul din Serbia, din CEV Cup, Corona Brasov a reusit o victorie lejera in Divizia A1 de volei masculin. Potrivit Radio Romania Brasov, elevii lui Laurentiu Lica s-au impus cu 3-1 la Dej, contra celor de la Unirea, pe seturi 25-16, 25-16, 25-17. Ewoud Gommans - 21 puncte, si Andrey Melnikov - 13 puncte, au fost principalii realizatori ai Coronei. Brasovenii conduc in continuare competitia interna, cu 24 de puncte si se pregatesc de un duel cu Arcada Galati, in campionat. Ambele echipe ... citește toată știrea