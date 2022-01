Succese cu Fehervar si DVTK pentru "lupi"

Corona Wolves Brasov a disputat doua meciuri, in cadrul Erste Liga, in acest weekend.Vineri, "lupii" au castigat cu 8-1 (2-1, 3-0, 3-0) in fata lui Fehervar Titanok, cu goluri semnate de Chernyuk (02'09"), Huard (16'33", 52'23"), Schaber (31'13", 57'13"), Valchar (34'08"), Molnar Zs (36'07") si Gliga (55'42").Sambata, echipa Brasovului a intalnit DVTK Jegesmedvek, castigand din nou, scor 5-4 (1-0, 2-2, 2-2). Pentru trupa lui Dave MacQueen au marcat MacDonald (04'19", 36'39"), Valchar ... citeste toata stirea