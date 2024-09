Succese in fata rivalelor din Harghita

Corona Brasov a disputat doua meciuri in acest weekend, ambele contand pentru trei competitii, Erste Liga, Campionatul National si Cupa Romaniei si ambele castgate. Vineri, trupa Brasovului s-a impus clar, scor 5-0 (1-0, 1-0, 3-0), in fata lui SC Miercurea Ciuc. Williams, Valchar, Cornet, Koger si Desruisseaux au marcat pentru o victorie cat se poate de clara a "lupilor".Dumininica seara, hocheistii antrenati de Dave MacQueen au intanit ACSH Gheorgheni, pe are au ... citește toată știrea