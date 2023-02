Succese lejere cu Sportul Studentesc, Corona urca, momentan, pe primul loc in Campionatul National

Corona Brasov a avut parte de doua meciuri usoare, in acest weekend, in compania ultimei clasate din Campionatul National de hochei pe gheata al Romaniei. Vineri, echipa Brasovului s-a impus cu 17-2 (6-1, 7-0, 4-1), iar sambata cu 14-0 (3-0, 8-0, 3-0) in fata lui Sportul Studentesc.Dupa aceste rezultate, brasovenii urca pe primul loc in competitia interna, cu 55 de puncte in 24 de meciuri, avand insa doua partide in plus disputate fata de Steaua Bucuresti, locul secund, cu 52 de puncte. ... citeste toata stirea