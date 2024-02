Sumudica i-ar putea lua locul lui Petev la Craiova lui Rotaru

Universitatea Craiova nu traverseaza cea mai buna perioada, si se afla doar pe locul 5 in Superliga, la 6 puncte de podium. Oltenii au in primele 5 partide ale anului doar o victorie, doua infrangeri si doua egaluri.Desi formatia lui Ivaylo Petev nu da randamentul dorit, Mihai Rotaru si-a sustinut de fiecare data antrenorul principal. Doar ca in jurul sau, tot mai multe voci il critica pe tehnician pentru rezultatele negative ale oltenilor. Aflat sub contract pana in vara acestui an cu ... citește toată știrea