Gaziantep a obtinut prima victorie din ultimele 7 luni, scor 2-0, contra celor de la Istanbulspor. Aflata intr-o perioada critica in actualul sezon, Gaziantep spera sa arata o alta fata sub comanda lui Marius Sumudica. Dupa victoria din ultima etapa, antrenorul roman a tinut sa sara in apararea lui Alexandru Maxim (foto), care a fost criticat in ultimele saptamani, din cauza formei slabe pe care o traverseaza. "Maxim este unul dintre cei mai buni din echipa. Oamenii nu trebuie sa uite ca Maxim ... citeste toata stirea