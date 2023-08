Marius Sumudica - foto - (52 de ani) a luat decizia de a renunta la postura de analist TV. Numele lui Sumudica a fost implicat in mai multe controverse in ultima perioada, declansate de declaratiile fara ocolisuri date de antrenor, afirmatii care au deranjat anumiti oameni din fotbal. Chiar daca i-a placut ceea ce a facut dupa ce s-a intors in Romania din Arabia Saudita, unde a fost antrenorul echipei Al-Raed, Sumi a luat aceasta hotarare pentru a fi mai linistit. "Am decis sa ma retrag din ... citeste toata stirea