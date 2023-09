Marius Sumudica - foto - (52 de ani) se pregateste de al treilea sau meci pe banca lui Gaziantep, de la revenirea in Turcia. Pana acum, Sumudica a bifat un esec (0-2 cu Kayserispor) si un succes (2-0 cu Istanbulspor). In urmatorul meci, Gaziantep va merge pe terenul celor de la Samsunspor, intr-un duel programat astazi, de la ora 20:00. Cu doar o zi inaintea jocului cu Gaziantep, Samsunspor a decis sa-l dea afara pe antrenorul Huseyin Eroglu, dupa un an petrecut pe banca tehnica. Hotararea ... citeste toata stirea