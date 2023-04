Bernadette Szocs (foto) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale puternicului turneu WTT Champions Macao 2023, dupa ce a invins-o pe Jia Nan Yuan, reprezentanta Frantei. Romanca s-a impus cu scorul de 3-2 (9-11, 11-3, 11-8, 4-11, 12-10). Bernadette Szocs (28 de ani) ocupa locul 27 in ierarhia mondiala, in timp ce ... citeste toata stirea