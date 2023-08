Federatia Romana de Fotbal a decis ca in urmatorii trei ani Supercupa Romaniei sa se dispute pe terenul castigatoarei Superligii. Luand in considerare faptul ca echipa campioana a Romaniei intra mai devreme in tururile de calificare ale competitiilor europene intercluburi si pentru a sprijini performanta echipelor romanesti in competitiile europene, membrii CEx au decis ca in urmatoarele trei sezoane Supercupa Romaniei, primul meci al sezonului, sa se dispute pe terenul campioanei Romaniei, au ... citeste toata stirea