Surpriza in Cupa, Sepsi invinsa la Alba Iulia

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, fosta castigatoare a trofeului, a fost invinsa in deplasare de echipa de liga a treia Unirea Alba Iulia cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, intr-un meci din Grupa D a Cupei Romaniei la fotbal. Surpriza echipei din orasul Marii Uniri se datoreaza golului marcat de Denis Giosu (86). In alt meci jucat miercuri, in Grupa D, CSM Resita a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu 1-0, in deplasare.FK Csikszereda a invins miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Otelul Galati ... citește toată știrea