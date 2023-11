Dominik Szoboszlai a dat peste cap un pahar de palinca si a cantat cu fanii maghiari dupa ce a marcat doua goluri in Ungaria - Muntenegru 3-1, meci in urma caruia nationala din tara vecina si-a asigurat prezenta la EURO 2024. Muntenegru a condus la pauza pe Puskas Arena, in meciul din Grupa G a preliminariilor, dar in repriza secunda a iesit la rampa starul pe care Liverpool a platit 70 de milioane de euro in ... citeste toata stirea