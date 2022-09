Tactica Clarei Chia pentru a-l ademeni pe Pique

Gerard Pique s-a despartit de Shakira, dupa 12 ani de relatia, iar noua sa partenera este Clara Chia Marti. Jurnalistii de la Marca vin cu noi detalii despre relatia dintre fundasul Barcelonei si tanara de 23 de ani, care lucreaza la compania sa.Mai multe surse citat de Marca sustin ca relatia dintre Gerard Pique si Clara Chia Marti a inceput in urma cu aproximativ un an. Pentru ca lucrurile nu mergeau in directia dorita, tanara i-a intins o "capcana" fotbalistului: s-a vazut cu un alt barbat, ... citeste toata stirea