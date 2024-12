Tadej Pogacar a castigat trofeul "Bicicleta de aur" 2024

Slovenul Tadej Pogacar a castigat vineri, in cadrul unei ceremonii la Paris, trofeul "Bicicleta de aur", care recompenseaza cel mai bun ciclist al anului 2024, in timp ce belgianca Lotte Kopecky a primit trofeul la feminin, informeaza AFP.Pogacar si Kopecky au primit, de asemenea, premiul "Eddy Merckx" acordat celor mai buni ciclisti ai curselor clasice, conform unui vot exprimat de un juriu international de 40 de ziaristi specializati.Premiat in 2021, Pogacar, care a dominat sezonul din ... citește toată știrea