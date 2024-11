Tadej Pogacar, favorit la castigarea trofeului Bicicleta de Aur

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (foto), triplu castigator al Turului Frantei si campion mondial pe sosea, este favoritul indiscutabil la castigarea prestigiosul trofeu Velo d'Or (Bicicleta de Aur) in acest an, care va fi atribuit in cadrul unei gale care va avea loc pe 6 decembrie la Pavillon Gabriel din Paris, informeaza EFE.Versiunea ciclista a Balonului de Aur din fotbal, care ii recompenseaza pe cei mai buni rutieri din lume, va acorda in acest an premii la opt categorii diferite.La ... citește toată știrea