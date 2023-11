CSA Steaua are rezultate mult sub asteptari, in acest sezon. Trupa antrenata de Oprita e abia pe locul 11 in Liga 2, iar in Cupa Romaniei a pierdut in prima partida din faza grupelor, 1-4 cu Universitatea Cluj. Antrenorul Stelei a anuntat deja ca va pleca la finalul sezonului, dar Florin Talpan (foto) nu mai are rabdare pana atunci. Juristul de la CSA Steaua a oferit o reactie, pe aceasta tema, la Fanatik. "Perfomante foarte slabe. Iarasi o sa iasa domnul Oprita si o sa spuna ca eu nu am ... citeste toata stirea