Tamas a pus pe jar suflarea petrolista cu o declaratie

Petrolul Ploiesti traverseaza un moment foarte bun, din punct de vedere sportiv, iar elevii lui Nae Constantin sunt pe 3 in Liga 1 si sunt neinvinsi de sase meciuri. La finalul meciului cu Chindia Targoviste, castigat de Petrolul cu 3-2, Gabriel Tamas (foto) a spus ca ia in calcul plecarea de la echipa si a parasit subit interviul. La scurt timp, Costel Lazar, presedintele "lupilor", a declarat ca se gandeste serios si el sa renunte la functie, in cazul in care fundasul va pleca in cele din ... citeste toata stirea