Gabi Tamas - foto - (40 de ani) s-a aflat printre cei peste 50.000 de spectatori care au fost prezenti la Arena Nationala la meciul Romania - Elvetia, scor 1-0, iar la final era foarte multumit de ce au realizat "Tricolorii". Fostul fundas al echipei nationale a Romaniei, cu care a fost prezent la doua turnee finale ale Campionatului European, in 2008 si in 2016, are numai cuvinte de lauda la adresa "Tricolorilor" si le cere romanilor, in general, si presei sa nu mai fie atat de critici si sa ... citeste toata stirea