In mansa tur din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin CSM Corona Brasov a pierdut, la limita, cu CSM Targoviste, vicecampioana Romaniei si finalista Cupei Romaniei in sezonul trecut, scor 3-2.Potrivit Radio Romania Brasov, pe seturi a fost 21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11 iar fetele pregatite de Ciprian Darnescu raman cu sanse reale in lupta pentru calificarea in Final Four. MVP-ul gazdelor a fost Monika Krasteva, cu 23 de puncte, iar Simina Strachinescu s-a ... citeste toata stirea