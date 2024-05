Targu Jiu si Zalau raman in Liga Florilor

Fara surprize la barajul de mentinere/promovare in Liga Florilor. Ca in fiecare an, echipele din primul esalon reusesc sa se salveze in dauna celor din Divizia A.HC Zalau a trecut cu 27-22 de CSM Deva, respectiv cu 28-26 de Activ Prahova Ploiesti, iar CSM Targu Jiu a avut, de asemenea, doua victorii cu formatiile din liga secunda, 31-20 cu Ploiesti, respectiv 28-27 cu Deva.Astfel, dupa primele doua zile ale turneului de la Mioveni, se stia ... citește toată știrea