Tarlungeni - SR, duelul brasovean al weekendului

Ciucas - SR este duelul brasovean al finalului de saptamana, in Liga a 3-a, sambata, de la ora 15.00. Fara punct si intr-o situatie care devine tot mai grea, echipa din Tarlungeni primeste vizita "stegarilor", care joaca al doilea meci la rand in deplasare. Saptamana trecuta, trupa lui Liviu Nicolae a luat o "gura de oxigen" printr-o victorie reusita la Gheorgheni si vizeaza acum un loc in partea superioara a clasamentului Seriei a 6-a.Etapa va fi deschisa vineri (ora 15.00), pe ICIM, de ... citește toată știrea