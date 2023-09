Sezonul regulat al Ligii a 3-a a ajuns la etapa cu numarul cinci, care programeaza doua dueluri brasovene.La Tarlungeni, Ciucas va primi vizita lui SR Brasov (foto), un meci intre doua echipe care inca se cauta si care, pana in acest moment, nu au reusit vreun punct, aflandu-se pe ultimele doua pozitii ale Seriei a 5-a. La Rasnov, Olimpic Cetate va juca impotriva celor de la Kids Tampa, partida cu implicatii in zona podiumului. Rasnovenii au 9 puncte in patru etape si ocupa pozitia a doua, ... citeste toata stirea