Dupa ce au urmat un stagiu de pregatire la Eforie Nord, care a insemnat 6-7 ore de sah pe zi si 3-4 ore de pregatire fizica, pentru brasoveanul Vladimir Sofronie, in varsta de 10 ani, urmatoarea oprire a fost in statiunea Jupiter unde a participat la cele 5 probe de sah - 3 individuale si 2 pe echipe - ce au avut loc in cadrul Festivalul International de Sah FISCA.La finalul competitiei, bilantul premiilor obtinute de cei doi sportivi brasoveni, tata si fiu, arata asa: trei locuri I, un loc ... citeste toata stirea